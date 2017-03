Museum side : Sous le regard de machines & Cy Twombly // 02.04.17

Cette saison, avec Museum side, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions qui valent le coup d’œil ou celles qui au contraire sont un peu décevantes. Le principe chaque mois : deux expositions à l’affiche dans de grands musées parisiens sur lesquelles nous débattons avec à chaque fois un invité spécialiste qui nous donne des clés de compréhension.

Ce soir, pour notre septième numéro, nous vous proposons en première partie une immersion dans le palais de Tokyo. Nous sommes allées rencontrer Yoann Gourmel dans les salles de l’exposition collective dont il a assuré le commissariat « Sous le regard de machines pleines d’amour et de grâce ». Nous évoquerons également en plateau les quatre expositions monographiques d’Emmanuel Saulnier, Abraham Poincheval, Taro Izumi, Mel O’Callaghan et l’installation d’Emmanuelle Lainé. Elles sont à voir jusqu’au 8 mai 2017.

Le centre Pompidou présente la première exposition en France de Cy Twombly depuis sa mort en 2011 mais également la première rétrospective de cette ampleur. C’est difficile de définir le style de cet artiste qui joue avec l’écriture, avec l’histoire, la mythologie. Le commissaire de la rétrospective Jonas Storsve qui l’a d’ailleurs connu personnellement en parle comme d’un peintre qui « a su relier la grande tradition américaine de l’expressionnisme abstrait à la peinture d’histoire européenne. » L’expressionnisme abstrait, on le voit dans son geste de peinture, les éclaboussures du début à la Pollock, son jeu avec les écritures, ce qu’on pourrait même qualifier de gribouillis comme une écriture automatique. Et puis, son œuvre prend vraiment forme dans les salles qui suivent. L’artiste travaillait par cycles et par séries, les séries n’ont pas de contenu narratif contrairement aux cycles liés à la grande tradition de la peinture d’histoire européenne. Pour la première fois, trois grands cycles sont présentés en entier : Nine Discourses on Commodus, Fifty days at Iliam et Coronation of Sésostris, jusqu’au 24 avril 2017.

Les chroniques :

Agathe : « Et pourquoi pas les collections permanentes du musée de l’Homme«

La chronique photo de Marie-Hélène : « Images à la sauvette » d’Henri Cartier-Bresson à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu’au 23 avril 2017

Les lignes de l’art de Marion : « Henri Michaud, face à face » au centre Wallonie – Bruxelles jusqu’au 21 mai 2017

Les coups de cœur :

Florence : « Olivier Debré. Un voyage en Norvège » jusqu’au 17 septembre 2017 et « Per Barclay. Chambre d’huile » jusqu’au 3 septembre 2017 au centre de création contemporaine Olivier Debré

Agathe : « Mapuche, voyage en terre Lafkenche » jusqu’au 23 avril 2017 au musée de l’Homme

Charlotte : « Peindre la banlieue. De Corot à Vlaminck, 1850 – 1950 » jusqu’au 10 avril 2017 à l’Atelier Grognard à Rueil-Malmaison

Marie-Hélène : « Studio Blumenfeld, New York, 1941 – 1960 » jusqu’au 4 juin 2017 à la Cité de la Mode et du Design

