Museum side : Jean-Luc Verna & Frédéric Bazille // 05.02.17

Cette saison, avec Museum side, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions qui valent le coup d’œil ou celles qui au contraire sont un peu décevantes. Le principe chaque mois : deux expositions à l’affiche dans de grands musées parisiens sur lesquelles nous débattons avec à chaque fois un invité spécialiste qui nous donne des clés de compréhension.

Le 5 février, nous recevons Jean-Luc Verna qui présente sa première rétrospective dans une institution muséale française, le MAC/VAL (musée d’art contemporain du Val-de-Marne) jusqu’au 26 février. Intitulée « -Vous n’êtes pas un peu beaucoup maquillé? – Non » comme beaucoup de ses expositions, il y présente aussi bien des dessins que des clips vidéo de ses différents groupes dont le dernier « I Apologize », des films, sculptures et créations. Une scène au milieu lui permet de danser et de réaliser différentes performances. Né à Nice en 1966 et ayant complété sa formation artistique avec succès dans la célèbre Villa Arson, Jean-Luc Verna vit maintenant à Paris et est représenté par la galerie Air de Paris.

Le musée d’Orsay présente jusqu’au 5 mars la toute première exposition de Frédéric Bazille organisée par un musée national pour un artiste qui est quand même majeur dans la naissance de l’impressionnisme. Il a été mis de côté peut-être également parce qu’il est mort très jeune, à 29 ans, sur le front dans la guerre contre la Prusse en 1870 d’où le titre de l’exposition « Frédéric Bazille (1841-1870). La jeunesse de l’impressionnisme ». Il a donc réalisé au cours de sa très courte carrière une cinquantaine de tableaux qui sont ici présentés dans dix salles qui retracent sa vie. Son père était adjoint au maire de Montpellier, d’où le fait que cette exposition a été organisée par le musée Fabre de cette ville. L’occasion de rendre hommage à un natif de la région. Il vient d’une famille aisée et cela fait une grande différence à l’époque. Il monte sur Paris et décide d’abandonner ses études de médecine pour se consacrer à la peinture. Il convainc ses parents et va les tenir très régulièrement au courant de ce qu’il peint. Il y a des lettres tout au long de l’exposition. Il rentre dans l’atelier de Gleyre puis il va rencontrer ses grands amis, Monet, Sisley et Renoir. Il loue à la suite deux ateliers et vit avec Monet, puis avec Sisley. Agathe est allée rencontrer Paul Perrin, conservateur au musée d’Orsay et co-commissaire de l’exposition.

