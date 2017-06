Mercredi ! Cirque, sport et musique // 14.06.2017

Photos © Raoul Lemercier

Au programme ce Mercredi !

Cette semaine dans Mercredi ! on sort, on bouge et on s’évade grâce à une émission chargée en activités.

Rencontre avec Yoann Bourgeois, artiste au trampoline, qui nous parle des inspirations et de la poésie de son spectacle de cirque contemporain : Fugue. D’ailleurs, c’est quoi le cirque contemporain ? Réponse avec Lucie du théâtre national de Bretagne.

L’art de la chute fera place à l’art du son avec la première chronique de Vincent autour des musiques électroniques. Première étape de ce voyage au cœur des machines qui chantent : l’imaginaire.

Un mercredi qui se termine avec quelques gouttes de sueurs grâce à Lucas qui nous fait découvrir le basket adapté. Un sport qui ajuste ses règles en fonction des besoins comportementaux des joueurs.

Les musiques de l’émission :

Landhouse & Raddantze – Robots

Dole & Kom (Seth Schwarz) – Fly Bar

