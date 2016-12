La Matinale – Waynak et THOT

Waynak ? Ce mot arabe qui signifie « Où es-tu ? » est le nom d’un webdoc qui propose 6 épisodes en ligne pour changer les discours sur les réfugiés. Où êtes-vous justement lors des appels à l’aide des nombreuses villes syriennes plongées sous les bombes ? Avec toute la cohue médiatique, les Français ont tout un tas de visions sur les migrants, et parfois négatives malheureusement. Waynak préfère donc se concentrer sur des solutions pour accepter et accueillir ces migrants en France et à l’échelle internationale, qu’ils soient demandeurs d’asile ou non. Pour nous en parler, nous recevons Simon Drouard, producteur manager sur le projet ainsi que Ronan De La Croix, head of média à MakeSense stories. Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez participer, entre autres, à des ateliers « Hold Up » organisés par Make Sense.

« Pourquoi un docu ? C’est une façon d’inspirer les gens et leur donner envie de passer à l’action »

Les immigrés et les migrants sont aussi le sujet de la seconde partie d’émission. Cette fois, nous accueillons Héloïse Nio, cofondatrice et vice présidente de l’association Thot. Pour leur permettre d’être intégrés, des cours de français sont proposés au sein de cette école créée il y a seulement quelques mois. Le plus, c’est qu’elle offre à la fin de la formation, un diplôme reconnu par l’Etat et à l’international, le DELF (diplôme d’études en langue française). Une belle initiative, surtout quand certains ont vécu des histoires difficiles, puisque d’autres activités sont proposées en parallèle : une façon de leur faire oublier les horreurs vécues et leur permettre d’envisager un avenir meilleur. Pour ceux qui souhaitent apporter une aide financière, il est possible de faire un don sur le site de THOT.

« Pour eux c’est un besoin vital d’apprendre à parler Français, c’est la clé de leur insertion sociale et économique. »

Toujours positif et enjoué, Pitoum revient sur les moments marquants de l’année 2016.

