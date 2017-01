La Matinale – Le vote des citoyens et le Festival LGBT

Voter est un droit, voter est un devoir. Pourtant il y a toujours beaucoup d’abstentionnistes en France. Pourquoi les citoyens refusent-ils de voter ? C’est l’une des questions qu’on a posé à Thomas Amadieu et Nicolas Framont, tous deux enseignants en sociologie et co-auteurs de Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter. Selon eux, les citoyens auraient des raisons valables de ne pas déposer leur bulletin dans l’urne. Ceux qui pensent que les électeurs ont juste la flemme de se déplacer ont bien tort. A commencer par les politiques eux-mêmes qui, au lieu de se remettre en question, préfèrent accuser les citoyens. Au lieu de faire culpabiliser ces derniers, essayons de comprendre leur motivation car, ne l’oublions pas, ne pas voter c’est déjà une prise de position, expliquent nos invités. Alors forme de méfiance ou de dégoût de la classe politique actuelle, chacun exprime son choix à sa manière. Et vous chers lecteurs, allez-vous voter ?

« Le point de départ de notre analyse c’est de déculpabiliser l’abstentionnisme en portant le regard vers la classe politique » « On essaye de comprendre l’offre politique pour inciter les gens à retourner voter »

Du 27 janvier au 17 février 2017, Paris et sa banlieue vont vibrer au rythme des cultures LGBT. Pour la seconde année consécutive, le Centre LGBT Paris Île-de-France organise le Festival des Cultures LGBT. Flora Bolter, sa coprésidente, est venue dans nos studios pour parler de la programmation de cet événement. Avec plus de 60 projets, l’idée est de rendre visible la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre à travers des thématiques LGBT ou en suivant l’expression artistiques de professionnels qui ressentent le besoin d’être reconnu en tant que personne LGBT. Le festival est ouvert à toutes et à tous, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de genre, pour « partager des émotions et de la convivialité ». Conférence historique, lecture de BD, exposition, happening de peinture, concert, photographie… La majorité des événements est gratuite : une bonne occasion pour découvrir des artistes comme le chanteur-compositeur Christophe Madrolle qui sera présent à la soirée de lancement à la mairie du 3e. Alors pour cette année 2017, voyez la vie aux couleurs arc-en-ciel !

« Le centre LGBT est créé à la base pour que les personnes en questionnement puissent communiquer, il est ouvert même pour les hétéros ou celles qui sont queer »

Côté chronique, Chloé nous explique les conséquences du brexit sur les autres membres de l’UE. Et Camille est allée voir une exposition à la Gaîté Lyrique pour visiter la réplique de la chambre de Julian Assange.

Présentation : Camille Molza / Co-interview : Gabrielle Bayer et Alice Deroide / Réalisation : Rémy Dussart / Chronique : Chloé Lourenço / Reportage : Camille Regache / Web : Roumaissa Benahmed / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.