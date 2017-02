La Matinale – Violences policières et Phèdre/salope

Un jeune homme de 22 ans victime de ceux qui sont censés le protéger, des jeunes qui dénoncent les contrôles d’identité et les manques de respect répétés, une autre enquête qui s’ouvre à l’encontre de celui qu’on surnomme « Barbe Rousse »… L’affaire Théo n’est pas la première et sans doute pas la dernière affaire de violences policières. Ce soir dans la Matinale on se penche sur ce phénomène avec Farid El Yamni, membre du collectif « Urgence notre police assassine! » et frère de Wissam El Yamni, décédé quelques jours après son interpellation par des policiers. Avec lui également, Emmanuel Blanchard, maître de conférences en sciences politiques, docteur en histoire, agrégé de sciences économiques et sociales.

Selon une étude du CEVIPOF, plus de 50% des policiers auraient voté Front National aux dernières régionales. De plus, selon Emmanuel Blanchard, en France les premières victimes de violences policières ont toujours été des personnes issus de minorités visibles. Normalement pour éviter toute bavure, il existe une instance chargée de contrôler la police en interne : la Police des polices. Mais qui contrôle l’instance de contrôle ? Pour Emmanuel Blanchard, c’est dès lors à la société civile, aux militants ou aux journalistes d’intervenir.

« En France on tue la vérité » (Farid El Yamni) « La police française contrôle plus et contrôle plus violemment » (Emmanuel Blanchard)

Et puis on parle d’un spectacle à plusieurs dimensions. Phèdre/salope, c’est un des chefs d’œuvres de Racine, ainsi qu’un livre et une pièce qui passe un classique au prisme du monde contemporain et du féminisme. La Compagnie mkcd a mené l’enquête pendant 18 mois pour mieux comprendre les représentations des féminins (surtout) et des masculins, dans la Phèdre de Racine, dans la société française du 17ème siècle, dans nos archaïsmes et dans nos facilités contemporaines. De là est né un livre, De Phèdre à salope, rédigé par Matthias Claeys et Anne Brosselard, et illustré par des photographies de Chvës.

La pièce quant à elle est une interrogation sur la représentation du féminin, sur la transgression des genres, un parcours dans l’inconscient collectif qui sera créée du 14 au 17 mars au théâtre de la Loge. Matthias Claeys, le metteur en scène, est en studio et nous dévoile les dessous de ce travail. Phèdre/salope c’est un spectacle féministe dans sa réflexion et dans les questions qu’il pose, l’histoire d’une femme qui transgresse le système oppressif lié à son sexe en remettant notamment en question le système marital.

« C’est une femme qui désire, qui désire et qui parle son désir, même si elle le fait malgré elle et ça amène la mort. »

Côté chronique, Lucie revient sur le projet artistique « He will not devide us », lancé suite à l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, et Tessa nous parle de Jackie, le biopic sur la femme du président Kennedy.

Presentation : Julien Abou / Co-interview : Tessa Robinson et Clémence Pesnot / Réalisation : Jonathan Landeau / Chronique : Lucie Carbajal et Tessa Robinson / Web : Marion Guichaoua / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.