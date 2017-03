La Matinale – VIe République et Planète Bière

Et si 2017 marquait la fin de la Ve République ? C’est en tous cas le souhait d’un certain nombre de Français et des candidats Hamon et Mélenchon : mettre en place une démocratie où le peuple aurait de vrais pouvoirs. Car « nous sommes beaucoup plus exigeants et nous avons beaucoup plus de moyens et de capacités à faire de la politique », selon notre invité Bastien François, universitaire, politiste et militant écologiste. La VIe République sonne la fin du système politique actuel et prône selon lui, entre autres, le partage des richesses, la défense de l’écosystème et l’égalité, en particulier entre hommes et femmes.

« C’est pas non plus parce qu’on a une bonne Constitution que tout le monde est heureux ! Quand on a des élus irresponsables, ça a des effets… »

Savez-vous que la bière est une boisson raffinée ? Et oui, elle peut être dégustée comme le vin et les spiritueux et s’adapter selon des accords avec des mets pour vivre de jolies expériences à table. Pour les plus sceptiques, rendez-vous les 26 et 27 mars prochains à Planète Bière, le salon de la bière à Paris. Sur place, vous découvrirez plus de 500 bières (aussi bien artisanales que d’autres au style normé), des conférences et même des animations gustatives ! Pour nous en parler, nous recevons Franck Poncelet, organisateur du salon et spécialiste de la bière. Ce sera l’occasion également de découvrir cet alcool, son histoire, échanger vos anecdotes… Vous pouvez gagner des places pour participer au salon. Tentez votre chance en envoyant un mail à concours@radiocampusparis.org !

Chaque bouteille est une surprise en terme de goût.

Côté chronique, Roumaïssa nous parle de Disco Soupe, un mouvement qui a pour but de sensibiliser au gaspillage alimentaire.

