La Matinale – Utopia 56 & Faiminisme // 26.09.17

Pour nos deux invités du jour, l’important est de s’engager. Le premier, Ivan le Ray responsable parisien d’Utopia 56, vient en aide aux réfugiés du centre humanitaire de Paris-Nord aux cotés d’Emmaüs depuis novembre 2016. Malgré un afflux permanent des migrants, Utopia 56 a annoncé en début de mois son souhait de quitter le centre de la Chapelle. Cette sortie, aussi symbolique soit-elle, permet au collectif d’exprimer son mécontentement sur la politique de « tri et d’expulsion » effectuée par l’État. Une décision qui selon, Ivan le Ray, ne devrait pas chambouler totalement l’organisation du centre puisqu’ils vont continuer d’accentuer les actions dans la rue afin de répondre aux besoins de tous.

« Il est évident que la solution à la crise migratoire doit venir de l’Europe »

La seconde, Nora Bouazzouni, fait le lien entre féminisme et nourriture avec humour et conviction. Dans son nouvelle essai, Faiminisme quand le sexisme passe à table, la journaliste met en lumière le sexisme omniprésent dans l’univers de la cuisine. Entre jeux de mots et constat alarmant, on comprends que la jeune auteure souhaite que la société en finisse avec le patriarcat.

« Les femmes passent autant de temps non rémunéré aux foyers que les hommes à leur travail »

En ce qui concerne les chroniques, Marthe nous a emmené au théâtre de la Renaissance pour voir la pièce « La Dame Blanche » et Jacques nous parle des actus étudiantes de la semaine.

Présentation : Loïc Gazar / Co-interviews : Dorian Borissevitch et Flore Catala / Chroniques : Marthe Rousseau et Jacques Bouillé / Web : Clément Gauvin / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard