La Matinale – Turquie et Ferme du Bonheur // 28.09.17

Après une année d’attaques sans précédent contre la société civile et les défenseurs des droits humains, la Turquie est le pays qui compte le plus de journalistes en prison en 2017. Avec un coup d’état raté, ses milliers de fonctionnaires limogés, l’arrestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes ou encore la fermeture de plus de 150 médias, la Turquie d’Erdogan semble s’éloigner de plus en plus de l’état de droit.

Pour nous parler de cette dérive autoritaire, nous recevons Denise Guéguen, coordinatrice Turquie pour Amnesty International France (ONG qui paie en Turquie un lourd tribut avec la totalité de sa direction nationale derrière les barreaux). Au programme notamment la reprise du procès très médiatique de 11 collaborateurs du quotidien d’opposition Cumhuriyyet (prononcer « djoumourillette »), ainsi que la liberté de la presse ou la nécessité de résister.

« Cumhuriyyet a été créé en 1924, par un proche de Mustafa Kemal Atatürk. Il est presque aussi vieux que la Turquie moderne. »

Notre deuxième invité est un beau spécimen. Roger Des Prés, le dernier berger d’Île de France, nous raconte ce lieu hybride et atypique appelé La Ferme du Bonheur. Petit îlot de vert dans la grisaille de la faculté de Nanterre dans notre cher 9-2, La Ferme du Bonheur est un savant cocktail de création culturelle et d’exploitation agricole. Résidence d’artistes et de brebis où franciliens se rencontrent dans une ambiance communautaire qui fait du bien, où l’on prétend retrouver le TERRE de NanTERRE. Roger, pratiquant d’agropoésie, « ancien punkisant » et circassien en transhumance nous retrace son aventure.

« L’agriculture, c’est la base de la culture »







Côté chroniques, Violette de Radio Parleur nous raconte le procès des voitures brûlées du Quai de Valmy et Betty nous donne son avis sur le dernier film de Darren Aronofsky : Mother!



Présentation : Beatrix Morreau / Co-interviews : Mélissa Dellavalle et Arthur Jean / Chroniques : Violette Voldoire et Betty Yamanjian / Web : Dorian Borissevitch / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard