La Matinale – Transparency International & Tremplin Play It Indie

Au programme de cette première Matinale de la semaine : la transparence des politiques avec Elsa Foucraut, porte-parole de l’association Transparency, et le tremplin Play It Indie, avec trois de ses organisateurs, Léa Couprie, David Sauvan et Gaëlle Le Pemp.

——————————————————

Mise en examen de François Fillon ou convocation de Marine Le Pen pour emploi fictif, polémique autour de la déclaration d’impôts d’Emmanuel Macron, démission de Bruno Leroux, Ministre de l’Intérieur… À 28 jours du premier tour de l’élection présidentielle, la question de la transparence est plus que jamais au cœur du débat politique. Pour faire le point sur cette actualité brulante et sur les enjeux éthiques qu’elle soulève, nous recevons Elsa Foucraut, porte-parole de l’association Transparency. Suite à la grande enquête lancée par l’association en février dernier, nous évoquons avec notre invitée les différentes positions défendues par les 11 Présidentiables sur les questions croisées de la corruption et de la transparence (aussi bien au niveau local que fédéral), ainsi que la force, voire la radicalité de l’engagement de certain.e.s candidat.e.s pour protéger cette notion. Enfin, dans un contexte de défiance envers les autorités étatiques qui fragilise le débat public, nous nous interrogeons sur les diverses façons de renouer avec la sphère politique une relation de confiance et ce, dans l’optique de revitaliser la démocratie : encadrement du lobbying, obligation pour les candidat.e.s d’avoir un casier judiciaire vierge ou encore contrôle des dépenses en période électorale sont ainsi autant de mesures préconisées par Transparency pour préserver la transparence de la vie politique.

« Tous les élus ne sont pas corrompus, loin de là. Il faut distinguer la perception de la corruption de la corruption elle-même. La notion de transparence est là pour lever cette opacité. »

En deuxième partie, focus sur le tremplin Play It Indie, cette année uniquement consacrée aux artistes féminines et parrainé par Cléa Vincent. Pour en parler, nous recevons Léa Couprie, David Sauvan et Gaëlle Le Pemp, organisateurs de l’événement. Pour eux, mettre en avant des artistes femmes de tous horizons est l’occasion, par extension, de réfléchir à leur place dans le secteur de l’industrie artistique, et particulièrement musicale. En plus des concerts, le tremplin sera donc l’occasion de projeter le documentaire Band de filles de Stéphanie Rouget et Boris Barthes, qui se focalise sur la scène musicale féminine indépendante, puis d’échanger autour d’un débat avec des intervenant.e.s culturel.les qualifié.e.s. Ce faisant, il s’agira d’évaluer l’ancrage, toujours minoritaire, des femmes dans ces secteurs d’activités, mais également de comprendre les raisons de cette faiblesse. Portée par les étudiants de l’IESA, la finale de cette 5e édition opposera donc 4 groupes ou artistes seules – La Pietà, Lonny Montem, Onyx & the Red Lips et Sarah Maison – et se tiendra le 06 avril prochain au Petit Bain. L’entrée est libre, et pour les infos complémentaires c’est par ici !

« On est parti du constat que la scène émergente féminine était de plus en plus présente et qu’on avait envie de défendre ses valeurs. D’autant plus que les tremplins féminins qui visent à donner une voix à toutes ces artistes qui ne demandent qu’à être découvertes ne sont pas très nombreux. » (David Sauvan)

Enfin, côté chroniques, Lucie nous raconte comment Madame de Lafayette est devenue la première femme au programme du Bac Français avec La Princesse de Montpensier, et Emmanuel évoque le dernier James Gray, The Lost City of Z.

Présentation : François Pieretti / Co-Interviews : Anna Péan & Erwan Duchateau / Chronique : Lucie Carbajal & Emmanuel Raspiengeas / Web : Maureen Lepers / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua