La Matinale – Territoires d’outremer et présidentielles & les Ren

Manifestations, blocages et négociations infructueuses, la Guyane est paralysée depuis plusieurs jours par un important mouvement social. Les raisons de la crise sont multiples: insécurité, absence de perspective pour la jeunesse, manque de moyens…

Le département français est l’un des plus dangereux au monde avec quasiment un homicide par jour, le taux de chômage est l’un des plus haut de France (22.3%) et paradoxalement la vie y est plus chère qu’en métropole.

A quelques jours des élections présidentielles, les revendications des Guyanais peuvent-elles être entendues par les candidats ? De façon plus large, quelle place accorder aux outremers dans cette élection ? Des questions que nous abordons avec nos invités: la sociologue Dorothée Serges Garcia et Françoise Vergès, politologue spécialiste de l’outre-mer.

» C’est vraiment un mouvement historique qui devra être étudié. » (Françoise Vergès)

Et puis on vous parle des Rencontres des jonglages, un festival né à la Courneuve, qui vise à faire connaître cet art du cirque avec des événements dans différents quartiers de la région parisienne. Avec des jongleurs du monde entier et autant d’esthétiques, l’événement vise à faire découvrir la richesse des différentes formes de jonglages au grand public. Camille Le Fahun, responsable des actions artistiques et de la communication du festival, est avec nous pour en parler : si vous voulez vous essayer au jonglage, that is the place to be !

» Ce festival qu’on anime est unique en France et en Europe. «

Au pays des chroniques, Clémence vous donne tous les bons plans universitaires de la semaine et Thibaud vient au pied levé nous dire un mot de la place des candidats à la présidentielle dans les sondages.

