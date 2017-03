La Matinale – Semaine anticoloniale et antiraciste & Creart’up

Vous avez marché pour la République samedi et pour la justice et la dignité hier ? Eh bien le marathon citoyen continue sur Radio Campus Paris ! A la veille de la journée mondiale contre le racisme, ce soir on reçoit Henri Pouillot, président du collectif « Sortir du colonialisme » pour parler de la 12ème semaine anticoloniale et antiraciste. Une semaine qui s’est transformée en mois. Dans le cadre de cet événement, vous pourrez assister à différentes conférences, films ou expositions sur le colonialisme. Un sujet qui a toute son importance à l’heure des affaires autour des violences policières et de la montée du FN à l’approche des élections présidentielles.

« Même si aujourd’hui on parle de « diversité », c’est presque encore plus discriminatoire parce qu’on a l’impression de leur faire une faveur. » « A Trappes quand on va du lycée à chez soi on peut être contrôlé deux, trois fois«

En deuxième partie d’émission, on reçoit Anahid Zahouri, chargée de projet événementiel à la M. I. E., et Tina Biard, directrice de la M. I. E. , pour nous présenter le festival Creart’up. Elles sont accompagnées de Romain du groupe Gélatine Turner qui est lauréat de Creart’’up. Ils seront sur la scène du Point Ephémère le 25 mars au soir.

Concerts de jazz, dégustation de légumes bio, spectacles et ateliers de théâtre, projections de courts métrages … Le festival se tient du 24 au 26 mars au Point Éphémère et à la Tour des dames.





Et côté chronique, Clémence vous livre tous les bons plans universitaires de la semaine.

