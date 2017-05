La Matinale – Romeurope & Switch Festival

On le constate chaque matin en mettant le nez dehors, le monde est laid, mais il ne tient qu’à nous de le rendre le meilleur. Le hic, c’est que l’on peut nous punir pour ça. Christian et François en ont fait l’expérience le 27 janvier 2015 lorsqu’ils ont tenté d’apporter de l’aide à des Roms au cours du démantèlement de bidonvilles de la commune de Noisiel. Le procès des deux hommes s’ouvre demain, et un appel de soutien a été lancé par le collectif Romeurope. Clothilde Bonnemason, chargée de mission au collectif Romeurope est avec nous ce soir, pour nous aider à mieux comprendre ce délit de solidarité, ainsi que la situation des roms en France aujourd’hui.

« Aujourd’hui on a 15 000 personnes vivant en bidonville, et l’an dernier on a eu 11 000 personnes expulsées. «

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le Switch Festival. Julien Colleu, chargé de programmation musicale au théâtre de Vanves,et Januibe Tejera, compositeur et membre du collectif Warning, sont avec nous pour nous présenter cet événement qui mêlera diversité musicale et échanges entre jeunes musiciens. Ceux-ci seront français, mais viendront également d’ailleurs (Italie, Ukraine ou encore Liban). Ces rencontres auront lieu du 16 au 20 mai, au théâtre de Vanves.

« On est sur un créneau d’expérimentation. Nous proposons une musique qui veut exploiter des univers qui ne sont pas découverts. «

Et puis Thibaud nous fait faire un bond 50 ans en avant pour découvrir le réseau social audio du futur, imaginé par Les élèves de l’atelier radio de l’école Blanche dans le 9ème arrondissement de Paris.

