La Matinale – Relation à l’autre et Université populaire

Ce soir, Pierre Saragoussi, vice-président de la IJF, est venu nous présenter l’étude sur “L’évolution de la relation à l’autre dans la société Française” récemment publiée par IPSOS pour l’Institut du judaïsme français traitant notamment du rapport des Français et de l’Islam.

« La population française est réfractaire à tout signe de présence religieuse »

Dans un contexte troublé suite aux attentats terroristes des deux dernières années, l’étude soulève une double question, se proposant d’une part d’analyser l’évolution de la relation à l’autre et aux minorités au sein de la société française ainsi que celles des crispations générées par les récents événements.

« Nous avons compris que nous étions tous pleins de préjugés que nous devons dépasser »

L’étude aborde également la question de l’antisémitisme encore très présente dans la société française puisque 49% des français interrogés restent persuadés que les « juifs ont beaucoup de pouvoir ».

« La question du pouvoir, de l’argent, de l’influence et du communautarisme reste très présente »

Catherine Clément est quant à elle venue nous parler de l’Université populaire du quai Branly rattachée au musée du quai Branly, ouverte à tous, sans limite d’âge ni réservation.

« L’Université populaire du quai Branly c’est du savoir que l’on peut écouter gratuitement ».

Autour de quatre cycles thématiques et pour la onzième année, elle se propose d’interroger les rapports entre les cultures, les questions d’universalité, d’altérité et de mémoire. Parmi les cycles de cette année, l’Université populaire aborde notamment les Grandes Révoltes.

« On veut montrer ce qu’il y avait de bien dans la Révolution française »

Côté chronique, Camille nous fait comme chaque semaine sa chronique étudiante et nous parle ce soir des projections cinématographiques universitaires et Quentin nous présente la toute nouvelle série Netflix : « Lemony Snicket’s A Series of Unfortunable Events » créée par Daniel Handler et Barry Sonnenfeld.

Présentation : Alban Barthélemy / Co-interview : Marion Guichaoua / Chroniques : Clémence – Quentin / Réalisation : Mikel Perez / Web : Laura Le Strat / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard