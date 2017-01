La Matinale – La relation à l’autre et Carton Records

Amnesty Internationale a rendu public ce mardi 17 janvier un rapport intitulé « Des mesures disproportionnées. L’ampleur grandissante des politiques sécuritaires dans les pays de l’UE est dangereuse« . Dominique Curis, chargée de plaidoyer pour le programme Libertés chez Amnesty France, nous livre les résultats de cette enquête et les analyses qu’elle amène. Protéger les citoyens contre le terrorisme, oui, mais à quel prix ?

La conclusion de ce rapport est sans appel : nos libertés fondamentales sont menacées. La sécurité se paye de plus en plus souvent, en Europe, par des entraves à nos droits fondamentaux. Avec pour conséquence, un renforcement des préjugés et des actes violents à l’encontre des minorités.

« Ce n’est pas en supprimant les libertés qu’on les protège »

Et puis Sébastien Brun, membre du groupe Parquet ,créateur et directeur du label Carton Records, et Sofiane Saidi de Super Orion, viennent nous parler du label à l’occasion d’une soirée qui aura lieu le 20 janvier au théâtre de Vanves. L’occasion de retrouver sur scène nos deux invités du soir avec leurs groupes respectifs, qui même dans leurs univers se rejoignent sur un terrain commun : celui de la danse et des rythmes festifs. Les boucles de Parquet et le lyrisme de la collaboration Mazalda/Super Orion vous attendent !

« Si nos univers sont assez différents, je vois quand même un lien entre nos deux mondes : la danse »

Côté reportage, Eloïse est allée à la soirée « Chill avec Baudelaire », à l’occasion du Prix Littéraire des Grandes Ecoles.

Présentation : Alban Barthélemy / Co-interview : Mahaut Butler et Erwan Duchâteau / Reportage: Eloïse Bussy / Réalisation : Mikel Pérez / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.