La Matinale- Primaire de la gauche et le Footsbarn Theatre

Au lendemain du second tour de la primaire de la gauche et de la victoire de Benoît Hamon, on fait le bilan de cette campagne organisée par le Parti Socialiste(P.S). Quelles sont les chances de Benoît Hamon à la pésidentielle et quel avenir pour le P.S ?

Nous avons posé ces questions à Mathieu Dejean, et Michel Soudais, respectivement journalistes aux Inrocks et à Politis. Pour eux, même si les chances pour Benoît Hamon d’être au second tour sont faibles, il a su imposer ses thèmes durant la campagne et a suscité un plus grand intérêt médiatique que les autres candidats.

« Benoît Hamon est un homme d’appareil qui s’est constitué un courant au sein du parti »

Paddy Hayter, Naomi Canard et Vincent Gracieux, acteurs au sein de la Troupe Footsbarn Theatre nous rejoignent en seconde partie d’émission. Jusqu’au 26 février prochain, la troupe investit le Cirque Romanès pour jouer Nid de Coucou et Shakespeare Celebration.

Côté chronique, Anna nous parle du film La La Land de Damien Chazelle sorti mercredi dernier, le 25 janvier.

