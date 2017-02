La Matinale – Le pouvoir de la police et le centre Maria Canal

Au programme de cette première Matinale de la semaine, les rapports de domination entre la police et la société avec l’entretien d’Eric Fassin par Radio Grenouille, et le centre Maria Canal avec Sarah Dubois.

Avec le viol de Théo par quatre policiers à Aulnay‑Sous‑Bois, la question des violences et des bavures policières occupe actuellement le devant de la scène. Mais, alors que le souvenir de la mort d’Adama Traoré plane au dessus de ce dossier brûlant, le paramètre racial s’impose comme un facteur déterminant. Il oblige à repenser, dans l’une et l’autre des affaires et, par extension, dans toutes celles qui ont précédé, les rapports de pouvoir et de domination qui régissent la relation entre le corps social et l’appareil policier, entre les contrôlés et les contrôleurs, entre ceux qui subissent et ceux qui commettent la violence. Pour faire le point sur ces questions, nous vous diffusons l’entretien qu’Emmanuel Moreira, de la rédaction de Radio Grenouille, a réalisé avec Eric Fassin, sociologue, professeur à Paris 8 et l’un des auteurs d’une tribune publiée sur Mediapart, « Théo a bien été violé ». Ils réfléchissent ensemble à la nature de la domination qu’exerce la police dans notre société, à la relation complexe que ces rapports de pouvoir entretiennent avec le facteur ethno‑racial, ainsi qu’au rôle central qu’occupent les pouvoirs publics dans la pérennisation d’une forme de racisme systémique.

« Les policiers ne sont pas des riches ou des puissants. Ils dominent simplement car ils sont le bras armé d’une logique politique. »

En deuxième partie d’émission, focus sur le centre Maria Canal, avec Sarah Dubois, responsable du projet. Maria Canal, c’est d’abord la réhabilitation d’un lieu : une ancienne ANPE du 19e arrondissement transformée, depuis janvier, en un centre artistique dédié aux pratiques éducatives alternatives, plurielles et innovantes. Au cœur du projet, la méthode Montessori, qui privilégie une pédagogie douce et interactive : le centre travaille en effet en étroite collaboration avec une école partisane de cette méthode et accueille ainsi, tout au long de la journée, des enfants et leurs parents, pour les initier à la musique, au yoga, et à toutes formes d’activités qui interrogent le « mieux vivre ensemble » : sophrologie, colonies, workshops d’illustrations, etc. Une autre façon de faire de la politique, en privilégiant le lien social. Pour preuve, Maria Canal s’apprête à partager à temps partiel ses locaux avec le BAAM, une association qui accueille et accompagne les migrants. Pour retrouver le catalogue de leurs activités, ainsi que les événements à venir, c’est par ici !

« On ne l’affirme pas de cette manière, mais notre équipe est très engagée politiquement pour une société meilleure. »

Présentation : Marion Guichaoua / Co-interview : Emmanuel Moreira (Radio Grenouille) & NinoLima / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Web : Mauren Lepers / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.