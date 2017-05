La Matinale – Politique Paillettes & Festival des murs à pêches

Nous recevons ce soir Guillaume Binet, co-fondateur de l’agence de photographie M. Y. O. P. et l’un des auteurs du livre Politique, Paillettes à paraître le 1er juin aux éditions Robert Laffont. Loin des feux des projecteurs, le livre mêle photographies, citations et textes, offrant une vue des coulisses de la course à la présidentielle. Ce retour en images sur la campagne entraîne le lecteur, et ce soir vous auditeurs, dans l’ambiance survoltée des meetings. Guillaume Binet décrypte pour nous ces photos, illustrant ces moments particuliers où politiciens, militants et journalistes rejouent sans fin la société du spectacle.

On est là, en train de crier notre envie de faire des photos, et notre envie de dire des choses. Ce livre est là pour ça.

En seconde partie d’émission, direction Montreuil pour le festival des murs à pêches. Carine Carillon, assistante de coordination générale est avec nous, par téléphone, et nous explique ce qui se cache derrière ce nom étonnant. Du 2 au 4 juin, théâtre, arts de la rue, déambulations, débats, contes, performances, concerts, land art, workshops, expositions, promenade patrimoniale, découvertes gustatives… réinvestissent cet espace où furent cultivées des pêches du XVII° au XIX° siècle. L’entrée est gratuite et le plaisir assuré.

Côté chroniques, Erwan nous parle de poignées de mains, parce que c’est le « buzz » du moment, et Emmanuel vous résume sa semaine apocalyptique à Cannes.

Présentation : François Pieretti / Co-interview : Gabrielle Bayer et Erwan Duchateau / Chronique : Erwan Duchateau & Emmanuel Raspiengeas / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard