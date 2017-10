La Matinale – PMA pour toutes & Mains d’Oeuvres // 11.10

Ce soir, la Matinale de 19h reçoit Clémence Zamora Cruz (porte-parole de l’inter-LGBT) et Flora Bolter (présidente du centre LGBT Paris-Ile de France), pour parler de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) au cœur des débats de cette rentrée. Si aujourd’hui la PMA est réservée aux couples hétérosexuels stériles, Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne électorale l’extension de la PMA pour toutes. On revient sur ce débat avec nos deux invitées.

« Certains acteurs politiques ont trouvé une nouvelle jeunesse lors du débat pour le mariage pour tous et ont depuis maintenu un agenda conservateur très violent sur toutes les questions liées a la procréation et à la vie en couple ou pas en couple. »

Le second invité, Arthur Navellou est coordinateur des Chantiers de Création pour l’association Mains d’Oeuvres. Ancré dans la ville de Saint-Ouen, le collectif Mains d’Œuvres est depuis 1998 un acteur majeur du paysage artistique et culturel de Seine-Saint-Denis. Cependant, le collectif n’est pas très optimiste pour son futur. En effet, un différend est en cours avec la Mairie de Saint-Ouen, qui prévoit de ne pas renouveler leur bail d’occupation des locaux. Malgré cette situation instable, le collectif continue de proposer des événements artistiques innovants pour continuer d’exister : samedi 14 octobre, l’inauguration de la Supérette invitera les visiteurs à acquérir un statut d’artiste afin de créer des services artistiques, des performances culinaires ou encore du soutien scolaire.

« On va continuer nos activités. Je pense qu’il faut continuer de faire, car quoi qu’on fasse va être pris comme une provocation par la mairie de Saint-Ouen ».

Côté chroniques, Tiana nous parle du passage des restaurants universitaires aux menus végés, et on suit Youdy du pôle musique en immersion au Marché des Labels Indépendants, qui avait lieu ce samedi à Paris !

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Clément Gauvin et Victoria Peek / Chroniques : Tiana Salles et Youdy Bilika / Web : Clément Gauvin / Réalisation : Rémy Dussard/ Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard