La Matinale – Paniques identitaires & Projet Panenka

Le burkini, le harcèlement de rue dans le quartier de la Chapelle, vous en avez entendu parler dans les médias et il vous a sans doute semblé difficile de séparer le vrai du faux. Ces phénomènes sont à l’origine de « paniques identitaires », c’est à dire d’une peur collective suscitée par un récit exagéré, viral, volatile, structuré par les politiques ou les médias et mettant en scène des identités figées. Ces récits ont généralement une existence de courte durée mais confirment les pires préjugés que nous avons (musulmans, Roms …).

A l’origine de ces phénomènes, l’évolution des idéologies d’extrêmes droites, le contexte récent des attentats à répétition, mais aussi la crise économique. L’évolution de la sphère médiatique a aussi joué un rôle, du fait de l’essor des réseaux sociaux, des fake news et des théories du complot notamment. Régis Meyran est le co-auteur, avec Laurence de Cock, du livre Paniques Identitaires, paru aux éditions du Croquant.

« Le pouvoir de l’idéologie c’est que ça disparaît, le récit peut disparaître du jour au lendemain, par contre ce qui ne disparaît pas c’est l’idéologie qu’il y a derrière. »

En seconde partie de cette Matinale, on vous présente le projet Panenka de Proquartet. On reçoit Alphonse Dervieux du quartet Léonis et Andreas Cetkovitch, free-styler football. Léonis, c’est un quatuor à cordes qui existe depuis près de quinze ans et mélange musique classique et théâtre. Cette année ils réunissent musique, foot, danse et vidéo et amènent des enfants et adolescents à travailler autour de leur sport préféré et de la danse hip-hop. Les ateliers donneront lieu à une représentation au forum culturel du Blanc Mesnil le 2 juin prochain.

« Ces enfants n’ont pas qu’un ballon à la place du cerveau, ils connaissent plein de choses » « L’idée de ce spectacle c’est de décloisonner les choses, de montrer qu’un musicien n’est pas forcément cantonné à rester devant son pupitre, mais qu’il peut aussi être acteur ou danseur. »

Côté chroniques, Valentin nous dévoile les dernières prouesses de l’intelligence artificielle Alpha Go et Clémence vous donne tous les bons plans universitaires de la semaine.

