La Matinale – One et Festival Electrochic

Nous recevons en première partie de cette Matinale Friederike Roder, directrice France de l’ONG « One », et Arnaud, ambassadeur de One. À l’approche de l’élection présidentielle, l’ONG a lancé une grande campagne de mobilisation citoyenne, Cap ou Pas Cap, pour interpeller les candidats à l’élection présidentielle française. Le but? Leur demander de présenter leur « plan pour l’Afrique ». L’organisation humanitaire souhaite à ce que la politique de développement de la France devienne un élément central de sa politique internationale, et espère y contribuer par cette initiative. Friederike et Arnaud vous présentent le projet, ainsi que les enjeux sous-jacents.

Le prochain Président de la République doit être « cap »

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le festival de musique Electrochic. Celia Lacroix et Pascal Constance viennent nous présenter l’évènement, dédié à la « french touch » et à la scène versaillaise. Se déroulant dans plusieurs villes des Yvelines, du 2 au 4 mars, le festival vous permettra de (re)découvrir ces artistes de la scène électro française.

Côté chroniques, François disserte sur François Fillon, le Salon de l’agriculture et Ségolène Royal… et Tessa revient pour vous sur le film « Rock n Roll » de Guillaume Canet.

Présentation: Erwan Duchateau / Co-interviews: Gabrielle Bayer et Nino Lima / Chroniques: François Piereti et Tessa Robinson / Réalisation: Tiffany Battistel / Web: Gabrielle Bayer et Julien Abou / Coordination: Marion Guichaoua et Elsa Landard