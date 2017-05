La Matinale – Les nouveaux empires médiatiques & RENEDD

JavaScript is required.

Si Radio Campus n’appartient pas (encore) à Patrick Drahi, on ne peut pas en dire autant pour BFM, L’Express, RMC ou encore Libération… La Matinale de 19h reçoit ce soir, journalistes et auteurs du livre Médias, les nouveaux empires . A travers celui-ci, les écrivains traitent du bouleversement que connaît actuellement le paysage médiatique, de par le rachat de grands médias par d’influents milliardaires. Nous discuterons des raisons qui ont poussé à cet investissement massif, mais aussi des conséquences qui en découlent., responsable des actions juridiques à Reporters sans frontières , est également présent ce soir, afin de nous éclairer d’avantage sur les risques encourus au plan de la liberté de la presse.

« Il y a deux choses convergentes : la défiance envers les médias, et la défiance envers les puissances financières. »

etnous rejoignent en deuxième partie d’émission pour nous présenter les Rencontres Nationales Étudiantes pour le Développement Durable . Celles-ci auront lieu le 13 et le 14 mai, et donneront lieu à un week-end festif et formateur destiné à sensibiliser les étudiants au sujet du développement durable. Près de 500 participants sont attendus cette année.