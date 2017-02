La Matinale – Niveau de diplômes des immigrés & Fondation Fiminco

Alors que la question de l’accueil des migrants se pose toujours avec force à l’heure actuelle, elle charrie avec elle des débats nombreux et complexes, parmi lesquels celui de leur niveau d’études. Les nombreux témoignages en rendent compte : les qualifications des migrants sont rarement valorisées par le pays d’accueil, qu’elles soient modestes ou élevées. Pour faire le point sur la question, nous recevons en première partie d’émission Mathieu Ichou, l’un des coordinateurs et auteurs d’une étude de l’INED consacré au niveau d’instruction des immigrés, et dont les premiers résultats viennent d’être publiés. Avec lui, nous tenterons de lever le voile sur une question peu traitée dans l’espace public, à laquelle sont pourtant liés des enjeux forts, à la fois d’intégration, de légitimité mais aussi d’humanité. Quels sont donc les diplômes que les migrants ramènent avec eux dans les pays qui les accueille ? Quel est leur niveau de qualification et comment le valoriser ?

« Les migrants qui vont dans des pays limitrophes sont souvent moins éduqués que ceux qui traversent un continent ou la Méditerranée.«

En deuxième partie d’émission, focus sur la fondation Fiminco, qui inaugure ce week end une immense résidence d’artistes qui ouvrira en 2018 dans l’ancienne zone industrielle de l’Horlogeie, à Romainville, tout au bout de la ligne 5. Pour en parler, nous recevons Joachim Pflieger, le directeur culturel. Le but du lieu est de décloisonner les espaces artistiques et les disciplines. D’un côté, le bâtiment accueillera des créateurs en tous genres, tandis que, de l’autre, le public pourra investir trois espaces immenses d’exposition dédiés à l’art contemporain. Ce week-end, en guise d’inauguration, ce sont donc 19 artistes qui prendront possession de ces quelques 5000 m2 bruts, qui ne demandent qu’à se couvrir de couleurs. Toutes les infos, c’est par ici !

Côté chronique, Valentin nous parle des dernières avancées en matière d’intelligence artificielle.

Présentation: Marion Guichaoua / Co-interview: Mahaut de Butler et Elsa Landard / Chronique: Valentin Baudena / web: Maureen Lepers / Réalisation: Mikel Pérez / Coordination: Marion Guichaoua et Elsa Landard.