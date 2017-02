La Matinale – Misère(s) de l’Islam de France et Acteur Sensible

A l’heure où l’on nous parle chaque jour d’un « Islam » indifférencié, Didier Leschi, directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, nous décrit la réalité de la communauté musulmane française. Il nous présente son livre paru en janvier, Misère(s) de L’islam de France, dans lequel il dresse un bilan de la religion musulmane dans notre pays. Nous évoquons également avec lui la question de la représentation du culte musulman, de son intégration et de la place des questions religieuses dans le débat public. On dressera avec lui une définition actuelle de la laïcité.

» Le développement de la religion se fait avec la perte d’autres identités, la laïcité, le socialisme.. »

Enfin nous accueillerons Lucien Giraud, bassiste du groupe Acteur sensible qui viendra nous présenter son album de « rock cosmique expérimentale », Split HotDoc, enregistré avec le groupe Requins Dynamite. Leur soirée de lancement se tiendra au DOC, un squat artistique pluridisciplinaire situé dans le XIXème arrondissement de Paris. Nous accueillons donc à cette occasion Yann, responsable du studio au DOC et Tanguy. Ils nous parlerons de l’histoire et de l’organisation de ce lieu dédié à la culture.



Enfin Valentin parlera du Grexit, tandis qu’Alice nous parlera de la dictature de l’émotion sur les réseaux sociaux.

Presentation : Camille Molza / Co-interview : Gabrielle Bayer et Eloïse Bussy/ Réalisation : Camille Regache / Chronique : Valentin Baudena et Alice Deroide/ Web :Eloïse Bussy / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.