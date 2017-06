La Matinale – La Mécanique raciste & Tema Archi

Dans un pays où l’Universalisme républicain est roi, mais où les discriminations sont extrêmement visibles, la question du racisme et des logiques qui le structurent et le pérennisent est de plus en plus urgente. Pour faire le point, nous recevons en première partie d’émission Pierre Tevenian, auteur de La Mécanique raciste paru aux éditions de La Découverte. En envisageant le racisme comme un système, autant intellectuel que socio-politique, ce professeur de philosophie replace la problématique des discriminations dans l’histoire complexe des rapports de domination. Ce faisant, il montre que le racisme est moins le produit de comportements individuels que de logiques systémiques induisant un rapport au monde insidieux qu’il est primordial d’apprendre à déconstruire pour parvenir à l’égalité.

« Il n’y a tolérance que quand il y a rapport de pouvoir absolument dissymétrique. »

David Abittan est le créateur du site Tema Archi pour les architectes mais aussi le grand public. Il nous présente ce projet et ce qu’est l’architecture aujourd’hui. Il sera également tout l’été sur France inter pour une chronique sur l’architecture.

Tom nous emmène à Roland Garros découvrir les petits matchs et Maxime fait une rapide rétrospective du passage de notre deuxième invité sur radio campus.

