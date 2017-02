La Matinale – La Maison des potes et O GIB

“Le grand Pari de l’égalité” non ce n’est pas un slogan tout droit sorti du programme d’un candidat à l’élection présidentielle, c’est la campagne qu’a lancé la Fédération Nationale des Maisons des potes, pour éveiller nos consciences citoyennes et faire de l’égalité une réalité. Pour en parler, nous recevons ce soir Samuel Thomas, délégué général de la Fédération.

De Sarcelles à Genevilliers, en passant par’ l’Assemblée nationale ou encore Anières, les jeunes militants des Maisons des Potes iront à la rencontre de candidats aux législatives, de migrants, de travailleurs sans papiers, d’habitants des quartiers populaires, de syndicats de travailleurs, d’associations de quartiers, de chefs d’entreprises, d’élus locaux, de préfets, de parlementaires pour faire connaître leurs revendications. Toutes les dates sont à retrouver ici.

« Notre stratégie est d’aller aider ceux qui appellent à l’aide et qui souffrent d’isolement. »

En deuxième partie d’émission, on vous présente le O GIB, nouveau lieu culturel qui vient de voir le jour à Montreuil. Pour l’occasion, Mélanie Martin, chargée de communication et des partenariats, vient nous éclairer sur les différentes activités qui y sont proposées. O GIB c’est un espace où on se sent comme à la maison, une programmation musicale éclectique, façonnée par les coups de cœur des membres de l’équipe, une cuisine du sud, des jam sessions, et aussi une résidence d’artistes.

Enfin, Valentin s’est rendu à l’atelier Civic Tech organisé lundi 27 février par Voxe.org pour comprendre comment le numérique peut révolutionner la démocratie et Clémence vous dit tout sur l’actu étudiante à venir.

Présentation : Tessa Robinson / Co-interviews : Philippine Renon et Roxane Mouillé / Reportage : Valentin Baudena / Chronique : Clémence Pesnot / Réalisation : Mikel Perez / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.