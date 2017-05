La Matinale – La Machine infernale & les cinq ans du Trabendo

En cette période d’élections, l’épineuse question du travail et de l’emploi reste au cœur de l’actualité. C’est dans le parcours semé d’embûches des demandeurs d’emplois que nous emmène La Matinale de 19h avec Cécile Hautefeuille. Journaliste indépendante à Montpellier, elle est partie de sa propre expérience, pour décrire les difficultés que présente la quête d’un emploi dans son livre La Machine infernale, sous-titré « Racontez-moi Pôle Emploi ». À travers des anecdotes souvent perturbantes, l’auteure livre une critique ardente du système qui animes les deux côtés du guichet de Pôle Emploi.

On peut pas parler de six millions de personnes, mais croyez-moi ce ne sont pas tous des branleurs qui attendent que 800 euros tombent chez eux

Dans un autre registre, on reçoit Annabelle Neau du Trabendo dans la seconde partie de l’émission. La salle de concert, située en plein cœur du Parc de la Villette fête déjà ces cinq ans. Vous serez tout de cet espace de musique et de fête, à la fois incontournable et intimiste. Les cinq ans se dérouleront le 1er juin, et pour l’occasion le Trabendo se dédoublera en une scène intérieure et une scène extérieure. Le groupe mythique !!! (Chk chk chk) sera en tête d’affiche de cet anniversaire. On va vous donner envie de musique, de soleil et de groove avec les beaux jours qui se sont bien installés.