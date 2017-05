La Matinale – Lutte contre l’homophobie & le Grand trouble

Hier, mercredi 17 mai, c’était la journée internationale de lutte contre l’homophobie, l’occasion de faire le point sur la situation des gays, lesbiennes, bi, trans, queers, inter-sexes en France. Pour ce faire, on reçoit Sylvie Gras, déléguée Île-de-France au sein de SOS-Homophobie. L’association a publié son rapport annuel et révèle une hausse des témoignages de personnes ayant été victimes de comportements homophobes, notamment sur internet.

L’association sera présente à Beaubourg dimanche pour une après-midi de sensibilisation.

« On est passé d’une situation où les personnes homosexuelles devaient se cacher à une situation où elles peuvent faire appel à la loi si elles sont agressées ou insultées. »

On reçoit ensuite Marcel Katuchevski et Matthieu Gounelle. Le premier est dessinateur, le second est scientifique. Tous deux participent au mouvement Grand trouble. Ce dernier a donné lieu à une exposition que vous pouvez découvrir jusqu’au 31 juillet à la Halle Saint Pierre. De la photographie au dessin en passant par la sculpture, il s’agit de mélanger différentes personnalités, techniques, formes d’art dans l’idée de représenter les préoccupations de notre société.

Côté chronique, Pitoum nous parle vaguement de l’Allemagne à un moment.

Enfin, Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, nous présente le projet La Grande bibliothèque du Panthéon qui a lieu ce week-end.

Présentation: Camille Molza / Co-interviews : Mahaut Butler & Julien Abou / Chronique : Pitoum / Réalisation : Rémy Dussart / Web : La Rédaction / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua.