La Matinale – L’information à tout prix & Play it again

En première partie de cette Matinale, on reçoit Marie-Luce Viaud et Nicolas Hervé, chercheurs à l’INA, pour parler de l’enquête L’information à tout prix. Son point de départ: comprendre si les média ont un intérêt économique à produire une information originale. L’étude met en avant la forte homogénéité des contenus présents sur internet et le phénomène des médias qui se copient eux-mêmes, sans plus produire d’information exclusive. 64% des informations trouvées sur internet seraient du copié-collé. Les auteurs soulignent que, pour ce faire, il faut des journalistes professionnels. Dans un univers comme internet où il est très facile de faire du copié-collé et où la diffusion est très rapide, l’écueil est inévitable et il faut le garder à l’esprit. Si le journaliste n’envoie pas son article à temps et que l’éditeur dispose d’une dépêche AFP, il préférera la publier et ne pas perdre de temps.

Les auteurs de l’étude ont travaillé sur un corpus de près de 80 médias présents sur internet en 2013, à peu près 25 000 événements médiatiques. Ils ont identifiés différentes stratégies de publications, allant de la publication la nuit pour des médias régionaux, l’accumulation de petites informations, ou le choix de délaisser l’actualité chaude au profit d’une publication d’information originale comme dans le cas de Médiapart.

La réglementation de la production d’information et la sensibilisation du public à son coût apparaissent dès lors comme les grands enjeux de la production d’information sur internet.

» Y a pas de mauvais élèves et y a pas de bons élèves, c’est à dire que globalement tout le monde va recopier » Marie-Luce Viaud

» Quand le Monde sort les Panama papers (…) on observe qu’il y a à la fois une augmentation des ventes en kiosque et des ventes en ligne, mais ça se mesure sur de très gros événements » Marie-Luce Viaud

Et puis avis aux cinéphiles. On reçoit Marc Olry, de Lost Films pour parler du festival Play it again qui amène » les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui » jusqu’au 11 avril. Le concept ? Mettre en avant des films anciens restaurés. Chaque année, le festival en choisit une vingtaine et il y en a pour tous les goûts. Cinéma français, étranger, noir et blanc ou couleur, et même une sélection pour les enfants avec notamment Alice Comedies, un film d’animation de 1924 qui est aussi l’ancêtre des Disney. Derrière ce festival, il y a l’Association des distributeurs de films de patrimoine (ADFP) qui se spécialise dans la restauration et la réédition de films dits « de répertoire ». La restauration ressemble parfois à un travail de fourmi, explique Marc Olry, et peut prendre jusqu’à un an. Cette année, le festival s’est ouvert avec un film en cours de restauration, Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau. Avec Play it again, les organisateurs souhaitent proposer une sélection de leur travail pour toucher davantage de personnes : des salles qui ne diffusent pas habituellement de films anciens décident de le faire dans le cadre du festival. Résultat, on peut voir Mauvais sang de Leos Carax à Niort, Les hommes préfèrent les blondes à Biscarosse, ou Vacances à Venise à Tulle…

Les films du festival Play it again sont diffusés dans 190 salles à travers la France. A Paris c’est le cinéma les Trois Luxembourg qui les propose jusqu’au 11 avril. Et comme on est gentils à radio campus Paris, on vous fait gagner des places pour le festival. Il suffit d’écrire à l’adresse concours@radiocampus.org pour participer !

Côté chronique, Valentin fait un tour d’horizon des actions et revendications portées par les associations écologistes dans le cadre de la campagne présidentielle, et Anne-Sophie nous emmène dans le Val d’Oise où l’on fait du compostage.

