La Matinale – Les jeux vidéos politique et le Moulin à Café

Le jeu vidéo peut-il être politique ? La maison des Métallos propose « Over Game », une exposition dédiée aux jeux vidéos conçus par des créateurs indépendants. A cette occasion, la Matinale reçoit deux spécialistes du jeu vidéo politique : Laurent Checola organisateur de la MediaPart Jam et fondateur de la Belle Games et Olivier Maucou spécialiste de jeux vidéos politiques. Ils expliquent de quelle manière les jeux vidéos deviennent de véritables médiums comme le cinéma, la musique ou la littérature. « Un jeu politique a pour objectif de faire porter un message pour que la sphère politique s’empare du sujet et le traite ».

« La politique c’est un jeu. Qui a le pouvoir ? Oui, on joue à la politique. C’est super sympa à faire de la politique en jeu ».

Et puis en deuxième partie d’émission on vous parle du Moulin à Café qui fête ses 11 ans du 10 au 14 janvier. Pour l’occasion le café organise différentes activités. Eddy, alias Yummy chez RCP, est responsable de ce lieu associatif du 14ème arrondissement de Paris. Il vient nous parler du projet et des festivités à venir.

« Globalement notre structure propose des prix en dessous des autres structures et c’est aussi parce que nous sommes une association ».

Côté reportage, Leslie Fornero a rencontré Baptiste qui s’est lancé un défi: traverser l’Atlantique en pédalo.Un projet pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Côté chronique, Anna nous parle du film Neruda de Pablo Larrain.

