La Matinale – Tu haïras ton prochain… & MAAD in 93 // 03.10.17

Entre les attentats à Marseille et Las Vegas et les violences répressives en Catalogne, le monde semble dominé par une seule force : la haine. Mais qu’est-ce que c’est, au juste ? Comment refouler ce sentiment, et le doit-on d’ailleurs ? Hélène L’Heuillet en parle dans son livre Tu haïras ton prochain comme toi-même. La philosophe, psychanalyste et professeure à l’Université de Paris-Sorbonne vient en plateau pour nous éclairer sur le sujet.

Dans une certaine mesure, c’est parce que nous parlons que la haine existe.

Mais il n’y a pas que de la haine dans cette Matinale. Par amour de la musique et de la jeune création en banlieue parisienne, le réseau MAAD 93 – c’est-à-dire le réseau des Musiques Actuelles Amplifiées en Développement en Seine-Saint-Denis – organise depuis 2011 un festival de rencontres artistiques de trois semaines. 16 lieux alternatifs, autant de créations inédites, le MAAD in 93 réunit cette année 76 artistes dans le département au nord-est de Paris. Sa directrice, Alice Roger, est notre deuxième invitée.

Tout ce que nous proposons, ce sont des créations inédites. A chaque fois, les artistes qui jouent sur scène n’ont encore jamais collaboré ensemble.

Côté chroniques, Mélissa nous dit ce qu’elle a pensé du Défilé de L’Oréal qui a eu lieu dimanche dernier et Jacques nous parle des actus étudiantes de la semaine.

Présentation : Camille Molza / Co-interviews : Mélissa Della Valle et Philipp Fischer / Chroniques : Mélissa Della Valle et Jacques Bouillé / Web : Philipp Fischer / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard