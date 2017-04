La Matinale – Le genre présidentiel & Disquaires Day

Une femme Premier Ministre ou Présidente de la République, ça ne s’est encore jamais vu en France. Pour comprendre les enjeux de genres liés aux plus hautes fonctions politiques, nous recevons Frédérique Matonti, professeure de sciences politiques à Paris I Panthéon-Sorbonne et auteure du livre Le Genre présidentiel.

Ségolène Royale, Martine Aubry, Anne Hidalgo, Christiane Taubira ou encore Marine Le Pen sont autant de figures féminines ayant accédé ou failli accéder aux plus hautes fonctions politiques, que ce soit au niveau local ou national. Autant de représentations de la femme politique et du » féminin « . S’il n’existe pas de » qualités féminines » à proprement parler, les femmes en politiques sont bel et bien victimes de préjugés liés à leur genre : trop douce ou trop dure, élégante ou vulgaire, faible ou forte, … Préjugés qui se mêlent parfois à d’autres facteurs de discrimination comme celui de la couleur de peau. A ceux ou celles qui diraient que les hommes aussi sont victimes d’attentes liés à leur sexe, Frédérique Matonti répondra que ce n’est pas une raison pour ne pas viser une certaine neutralité en politique.

En deuxième partie d’émission, on reçoit Alexandre Sap de Rupture et Xavier Hache de Crocodisc pour parler du Disquaire Day. L’un et l’autre travaillent respectivement pour le plus jeune et le plus vieux disquaire de la capitale et pourront donc nous parler de ce beau métier en plus de nous présenter l’événement incontournable de ce week-end pour tous les (vrais) amateurs de musique.

Les disquaires Days ça commence vendredi 22 avril prochain : du bien pour vous et pour vos oreilles. Une journée consacrée aux disquaires indépendants pour fêter le vinyle et la musique de manière générale. C’est déjà la 7eme éditions de cet rencontre qui est devenue au fil des année le plus grand événement international consacré à la musique enregistrée. Pour cette 7ème édition française, près de 300 vinyles inédits et éditions limitées ont été enregistrés, pressés, réédités et seront distribués exclusivement chez plus de 240 disquaires indépendants dans toute la France.

Partout sur le territoire, showcases acoustiques, rencontres, dédicaces, expos, et concerts se succéderont toute la journée. L’objectif est de mettre en lumière les vinyles mais aussi du live ! L’occasion de découvrir des artistes issus de toutes les scènes musicales actuelles, mais aussi des incontournables afin de raviver en vous les flows de Biggie Smalls à Deen Martin en passant par Iggy Pop.

Le Disquaires Day prend de l’ampleur puisque l’édition 2017 compte déjà près de 30 disquaires supplémentaires dont une vingtaine d’ouvertures par rapport à 2016.

Et oui arrêtons les idées préconçues, le vinyle n’est pas mort, il vit bien et de mieux en mieux !

» Y a une génération qui n’écoute que des singles et ce qui est bien dans les vinyles c’est qu’en laissant tourner sa galette on peut découvrir des chansons extraordinaires qui n’ont pas été exposées par les grands distributeurs. «

Côté chroniques, Eloïse analyse le discours prononcé par Nicolas Dupont-Aignan au Cirque d’hiver le 19 mars et Margaux nous dévoile la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express.

Présentation: Camille Molza / Co-interviews : Adrien Mathieu / Chroniques : Eloïse Bussy & Margaux Roche / Réalisation : Rémy Dussart / Web : La Rédaction / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua