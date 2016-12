La Matinale – Génération What et le Carillon

Aujourd’hui on parle jeunesse avec Anne Muxel, sociologue et chercheuse au CEVIPOF. Elle a analysé les résultats d’une grande enquête réalisée par Génération What et dont les résultats sont parus le 16 décembre dernier. Sur un million de jeunes européens de 18 à 35 ans qui y ont participé, elle en a isolé 20 000, représentatifs de la jeunesse française actuelle. Lorsqu’on leur demande quel mot qualifie le mieux leur génération, celui qui revient le plus souvent c’est : « perdue ». Alors, y a-t-il encore de l’espoir? « Les jeunes sont assez pessimistes quand à l’avenir de notre société mais ils ne sont pas pessimistes quand à leur propre avenir » explique Anne Muxel. On a une demie heure pour dresser avec elle le portrait des jeunes d’aujourd’hui, de leur vision des politiques à leur adhésion à l’Europe, en passant par leur envie d’avoir une véritable utilité sociale.

La jeunesse est plutôt bien disposée à l’égard de l’Europe mais il y a aussi une jeunesse qui est travaillée par les nationalismes

En deuxième partie d’émission, on vous présente le Carillon, un beau projet pour soutenir les personnes qui sont à la rue. Louis-Xavier Leca est le fondateur de cette association qui implique des commerçants et des particuliers. Les premiers offrent des services aux sans abris, de l’accès aux toilettes au repas chaud ou à une simple conversation. Les seconds peuvent adhérer et devenir des carillonneurs pour participer à des défis et venir en aide aux personnes défavorisées de leur quartiers.

L’exclusion aujourd’hui ça tue plus que la faim et plus que le froid

Côté reportage, Priscillia nous emmène au musée du parfum, et Dania nous fait une chronique sur le film de noël par excellence: Love Actually.

