La Matinale – Fusion des Universités et Les surligneurs

En première partie d’émission nous recevons Jamil Dakhlia, professeur en communication à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, venu nous parler de la fusion annoncée des Universités Paris 3, 5 et 7. Pour en parler sont également présents Victor, membre du mouvement étudiant qui s’oppose au projet et Aliyah Morgenstern, enseignante à Paris 3 dans l’UFR des études anglophones. Ce projet de regroupement des services et parcours universitaires concerne 85 000 étudiants, et a ouvert un débat qui mobilise l’ensemble du corps universitaire. Pour certains, la fusion représente une formidable occasion d’accéder à la pluridisciplinarité, pour d’autres, c’est une initiative inutile et dangereuse. Le projet soulève des problématiques administratives, pédagogiques et économiques, qui doivent être clarifiés pour que chacun se sente concerné et puisse se positionner en connaissance de cause.

« Un vrai problème de démocratie est au cœur de cette fusion »

Vincent Couronne nous rejoint en deuxième partie d’émission, pour nous présenter « Les Surligneurs », un projet qu’il a initié en janvier 2017. « Les Surligneurs », c’est un site internet, où des universitaires peuvent se prononcer sur la véracité des prises de parole des personnalités publiques. Les contributeurs du site permettent donc d’éclairer le débat politique, s’appuyant notamment sur leurs connaissances juridiques.

« Je ne pense pas qu’on change l’opinion politique des gens, simplement ils ne pourront pas dire en votant qu’ils ne savaient pas »

Côté chroniques, Pitoum dresse le menu du candidat Macron et François nous emmène en voyage dans les Vosges… enfin il essaye.

Présentation : Erwan Duchateau / Co-interview : Maureen Lepers et Gabrielle Bayer / Chroniques : François et Pitoum / Réalisation : Tiffany Battistel / Web : Gabrielle Bayer / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard