La Matinale – Le front du mépris & Youth ID

Comment ça se passe quand le Front national gouverne ? On apporte un début de réponse ce soir avec Bérenger Boureille, auteur du livre Le Front du mépris paru chez Stock ce 1er mars 2017. Prof de français à Mantes-la-ville, il mêle parcours personnel et enquête de terrain pour comprendre la réalité de l’extrême droite au niveau local.

Mantes-la-ville a élu un maire Front national, Cyril Nauth, en 2014, le premier en Ile-de-France. Sur une terre historiquement ouvrière, ce vote s’explique selon lui par le conflit créé par les élites politiques entre Français « de souche » et Français d’origine immigrée : » On a réussi à faire croire à deux catégories de la population qui partageaient la même classe sociale que les uns prenaient aux autres. » Bérenger Boureille remonte aux années cinquante pour décrypter les ruptures actuelles de la ville, et notamment à l’évolution du discours politique de la gauche.

Alors, que se passe-t-il dans une ville Front national ? La gestion de Mantes-la-ville se caractérise d’abord par un manque d’investissement pour Bérenger Boureille et une grande impréparation. La vie associative fait aussi les frais de l’extrême droite au pouvoir : 13 associations ont vu leurs subventions « sabrées », et notamment le club de foot, élément pourtant essentiel de la vie de la communauté.

» A partir du moment où la gauche abandonne le terrain de la conflictualité sociale, c’est le Front national qui apparaît comme le porteur de la contestation. »

Et puis on reçoit Yannis Lammari et Jim Pasquet pour vous parler d’un projet pour les jeunes et par les jeunes. Ils sont partis du constat selon lequel, bien que beaucoup mettent en avant le dynamisme, la créativité, l’optimisme, la capacité d’adaptation des jeunes, très peu des moins de 35 ans ont un pouvoir décisionnel au sein de leurs organisations. Au plan politique ou encore environnemental, les décisions sont prises sans tenir compte des jeunes, c’est à dire de la moitié de la population.

Yannis et Jim militent donc pour que les jeunes soient intégrés le plus tôt possible dans des postes à (co)responsabilités, que ce soit dans les grands groupes, les PME, les instances internationales, les classes politiques, les associations ou les milieux culturels. Ils ont donc imaginé le projet Youth ID redonner confiance aux nouvelles générations et convaincre nos décideurs qu’intégrer la jeunesse aux côtés de pairs expérimentés est une solution efficace et durable. pour Pour ce faire, ils vont à la rencontre de jeunes décideurs – influenceurs du monde entier.

» A l’heure actuelle, beaucoup de jeunes sont résignés. La jeunesse intériorise beaucoup de choses et le discours pessimiste la décourage d’entreprendre. « » Le but du projet c’est d’ouvrir le débat et d’instaurer un dialogue entre les générations. ”

Côté chroniques, Emmanuel exhume un auteur pas du tout d’actualité … en apparence. Une bonne lecture à l’approche des présidentielles. Et Pitoum s’assure que l’égalité entre les candidats est respectée.

