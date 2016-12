La Matinale – Que faire pour Alep et rockabilly

Que peut-on faire pour Alep ? Alors que les évacuations des civils sont en cours, mais dans un climat extrêmement tendu, on parle ce soir avec Nina Walch, d’Amnesty International France, de la situation sur place, des manières de s’informer sur ce conflit, et de ce qu’il est possible de faire, depuis la France.



Et puis on parlera du festival Skip School qui aura lieu du 20 au 22 décembre. Pour cette première édition dédiée à la culture rockabilly, le bar-concert-club Supersonic s’est allié au collectif Jacky Banana pour offrir trois jours d’immersion dans les 50’s.

Fondateurs du collectif et organisateurs de ce festival, Morgane Chanut et Adrien Pollin sont avec nous ce soir pour nous dévoiler les joyeuses festivités qui nous attendent dès ce mardi soir à Bastille : au programme, concerts rock’n roll, show burlesques, mais aussi un market pour acheter des disques, se relooker, se coiffer, se tailler la barbe et même se faire tatouer à la rockabilly.

Côté chronique, François s’énervera tout rouge concernant le fait que Laurent Wauquiez coupe les subventions artistiques de la région Auvergne-Rhône-Alpe aux festivals de cinéma LGBTQI, après avoir tenté de fermer les écoles de cirques et de marionnettistes en 2015.

Présentation : Alban Barthélemy / Co-interview : Dania Kaddur et Christelle Puga / Réalisation : Mikel Pérez / Chronique : François Pieretti / Reportage: Leslie Fornero / Web : la Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.