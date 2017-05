La Matinale – Europacity & Empathy Lab

Par ce temps radieux, qui ne rêverait pas de se rafraîchir sur une piste de ski, à une heure de Paris qui plus est ? Ce rêve pourrait devenir réalité avec la construction d’Europacity, projet faramineux de centre commercial, porté par le groupe Auchan. Robert Spizzichino, membre du groupement CARMA, et Jean-Yves Souden, membre du CPTG, sont avec nous en première partie d’émission, pour mieux comprendre quels enjeux découlent du projet, et quelles alternatives sont possibles. Soutenant que le Triangle de Gonesse est le berceau idéal d’un réveil citoyen et agricole, les deux collectifs plaident pour que la ruralité soit enfin reconnue comme source d’inspiration pour inventer un mode de vie mieux équilibré.

Le bilan ce sera des emplois qui mourront d’un côté de l’autoroute pour renaître de l’autre côté. C’est une blague.

En deuxième partie, nous recevons Laurent Checola et Elisa Forte, qui organisent les 10 et 11 juin au NUMA à Paris l’Empathy Lab, un hackaton, game jam et laboratoire d’innovation sur le thème des fake news. Durant deux jours, des créateurs, journalistes, graphistes et développeurs vont réfléchir à des outils ludiques et innovants pour aider les utilisateurs à se prémunir contre les faits alternatifs. Les curieux pourront également profiter de l’événement grâce à des conférences autour de ce sujet on ne peut plus d’actualité.

« Empathy Lab va prendre le problème à l’envers et créer avec l’utilisateur un moyen de se protéger de la désinformation.«

Côté chroniques, Pitoum abordera le droit de manifester sous l’état d’urgence et François fait un tour d’horizon de l’info en revenant notamment sur la rencontre Macron-Poutine.

Présentation: Erwan Duchateau / Co-interviews : Gabrielle Bayer & Pitoum / Chroniques : François Pieretti & Pitoum / Réalisation : Julien Abou / Web : La Rédaction / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua.