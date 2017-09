La Matinale – Etudiants infirmiers & Quartiers Lointains // 25.09

Harcèlement, fatigue, stress, font parties des nouveaux symptômes des étudiants infirmiers, surtout lors des stages où ils sont confrontés aux patients et à une équipe soignante souvent hostiles à leur égard. Certains consomment de la drogue, d’autres des anxiolytiques pour faire face à ce stress qui les épuisent. 83% des étudiants pensent même arrêter leur formation pendant leur cursus. S’ajoute à cela une précarité croissante en vue de coupes budgétaires de l’Etat et le prix élevé des organismes de préparation. Les résultats de l’étude menée par la Fédération Nationale des étudiants en Soins Infirmiers sont édifiants. Clément Gautier, le président de la Fédération, répond à nos questions par téléphone.

« les équipes soignantes ne font pas attention aux étudiants, et ceux qui sont censés être de futurs soignants sont maltraités pendant leur service »

Demain, se déroulera le programme itinérant « Quartiers Lointains » organisé par l’association « Siniman Films », au Mk2 Beaubourg à 20h. Le but de ce programme ? Mettre en lumière le cinéma africain, encore assez méconnu en France. De la Libye, à l’Egypte en passant par l’Afrique du Sud, cinq courts-métrages seront présentés où les réalisateurs interrogent la justice du Nord au Sud du continent africain. Caroline Blache, membre de l’association et iconographe, est notre deuxième invitée.

« on diffuse dans des écoles, d’où le terme de quartier lointain, dans des lycées de banlieue »

Côté chroniques, Charlotte nous parle de la reprise du procès du journal turc Cumhuriyet (reportage à retrouver sur radioparleur.net). Puis Emmanuel raconte les conséquences du gel des emplois aidés sur un petit village :

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Mélissa Dellavalle et Xenia Ivanova / Chroniques : Charlotte Six et Emmanuel Raspiengeas / Web : Victoria Peek / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard