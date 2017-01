La Matinale – Être un père aujourd’hui et le PIEED

Ce soir dans la Matinale, on parle de la place des pères dans la société contemporaine avec Damien Lorton, et puis on prend son PIEED avec Catherine et Flora.

Avec les 11 petits jours de congé paternité qu’elle daigne octroyer aux hommes dont la compagne vient d’accoucher, la France est bonne dernière au classement des pays européens en matière d’égalité parentale. Pour autant, si on envie à la Suède ses 480 jours de congé parental indemnisés, des études montrent que les papas suédois sont finalement assez peu nombreux à suspendre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants – un phénomène qu’examine actuellement l’exposition Papas à l’Institut suédois jusqu’au 19 mars. Pour réfléchir au rôle du père et, plus largement, à la place des hommes dans les sociétés contemporaines européennes, nous recevons en première partie d’émission Damien Lorton, auteur en 2010 de Le Père est une mère comme les autres, un livre dans lequel il relate son expérience de « père au foyer », une fonction sociale encore taboue de nos jours. Avec lui, nous tentons de comprendre pourquoi le rôle actif du père dans l’éducation pratique des enfants reste encore largement impensé, autant culturellement que structurellement : être père au foyer, est‑ce une atteinte à la virilité ? Pourquoi les hommes sont-ils plus réticents à prendre en charge le quotidien de leurs enfants ? Quelles mesures, quelles prises de conscience sont nécessaires pour aboutir à plus d’égalité en terme de parentalité ?

« Je veux défendre l’idée que la révolution, dans la famille, tient à l’implication des pères dans l’éducation des enfants. »

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur la huitième édition du PIEED, le Prix des Initiatives Étudiantes pour l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Nationale mis en place par l’association Étudiants & Développement. Pour en parler, nous accueillons Catherine, chargée d’accompagner les associations candidates, et Flora, chargée de valoriser des initiatives étudiantes. Plus qu’un classique apport financier (entre 5000 et 1500 euros selon la place sur le podium), le PIEED accompagne chaque année cinq associations étudiantes porteuses de projets en rapport avec la solidarité citoyenne et leur permet de se mettre en contact avec un réseau de professionnels, notamment du secteur éducatif. En soutenant ces projets souvent ludiques et interactifs, l’équipe et ses partenaires cherchent à sensibiliser les publics français à l’impact de nos actions quotidiennes sur le monde. Ce faisant, il s’agit également de privilégier une approche pédagogique de la solidarité internationale : rompre avec le mythe de la main tendue des pays riches actifs aux pays pauvres passifs pour plutôt chercher à établir un dialogue dans une perspective critique. Pour candidater, c’est par ici, et c’est jusqu’au 3 avril.

« La solidarité internationale passe aussi par la conscientisation des pays du Nord qui doivent développer un esprit critique par rapport aux rapports de domination qui structurent le monde. »

Pour son reportage, Priscilla a rencontré Laurent Grasso, réalisateur d’Elysée, un film tourné dans le bureau du Président de la République. Côté chronique enfin, Quentin est allé faire un tour du côté de la première veillée d’Éveillés, un collectif qui organise des soirées de folie dont les bénéfices sont reversés aux réfugiés.

