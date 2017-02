La Matinale – Enquête virage et Lab 14

Qu’est-ce que la violence sexuelle ? Quels différents visages peut-elle prendre et quelle partie de la population est la plus touchée ? Autant de questions complexes auxquelles tente de répondre une enquête intitulée Virage (pour VIolence et RApports de GEnre), portée par plusieurs chercheuses de l’INED (l’Institut National des Études Démographiques). Pour examiner les premiers résultats de cette étude gigantesque, nous recevons l’une de ces coordinatrices, Alice Debauche, sociologue statisticienne à l’Université de Strasbourg.

L’enquête réalisée auprès d’un échantillon de plus de 27 000 personnes âgées de 20 à 69 ans se veut différente des autres rapports publiés sur le sujet. En effet, les chercheuses ont voulu prendre en compte dans leurs statistiques différents contextes dans lesquels les agressions se produisent. Cadre privé, cadre public, agressions à court et à long terme, mode opératoire des agresseurs, l’étude met un point d’honneur à couvrir la multiplicité des formes de violences sexuelles. Une complexité qui pousse les chercheuses à redéfinir les notions de viols et violences sexuelles, et comparer les perceptions selon l’âge, le genre et le niveau social des victimes.

« Les femmes sont victimes de violences sexuelles tout au long de la vie … Pour les hommes ça s’arrête en général à l’âge adulte. » Alice Debauche.

En deuxième partie d’émission, focus sur le Lab 14, un projet qui fait se rencontrer artistes urbains et l’un des bâtiments historiques du patrimoine parisien, les anciens bureaux de poste du 14e arrondissement. Hanna Ouaziz, directrice du LAB14 et co-initiatrice du projet, nous présente ce lieu de création unique qui veut faire tomber toutes les frontières. Elle est accompagnée de l’artiste Sly2.

« Je pense qu’on a besoin de couleurs dans notre monde, et aussi de militantisme. » Hanna Ouaziz.

Pour nos deux chroniques du soir, Xenia Ivanova disserte sur la politique pour la jeunesse et François Pieretti lit le texte d’une professeur d’Aulnay-sous-Bois écrit suite au viol d’un jeune homme par un policier.

