La Matinale – Engagement des jeunes et Ciao Italia !

Le 1er mai 2002, 500 000 personnes manifestaient dans Paris contre le FN et Jean-Marie Le Pen. Après le père, la fille. Quinze ans plus tard Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour de l’élection présidentielle avec plus de 21% des voix. Pas de surprise, pas de terreur. Le score était attendu.

Aujourd’hui pourtant, des lycéens se sont mobilisés et ont manifesté dans les rue de Paris. « Ni Le Pen, ni Macron », l’ennemi n’est plus tout à fait le même. Lundi, un rassemblement anti Front National est organisé place de la République. Va-t-il rassembler autant qu’il y a quinze ans ? Comment se mobiliser pendant l’entre deux-tours ? Pas si simple, surtout quand on n’adhère pas non plus au projet d’Emmanuel Macron. Pas si simple non plus quand on sait que 21% des jeunes ont voté pour le Front National au premier tour, en faisant ainsi le 2ème parti de la jeunesse.

Que s’est-il passé ? On en parle avec Blaise Cueco de SOS Racisme et Abdoulaye Diarra, vice-président de l’UNEF.

« Il suffit de voir la déferlante sur les réseaux qui montre que le Front National est loin d’être un parti naturel pour les jeunes »

Du 28 mars au 10 septembre, le musée de l’histoire de l’immigration nous raconte l’histoire d’immigration la plus importante de l’histoire française : l’immigration italienne. Ciao Italia ! revient sur 100 ans (1860-1960) d’intégration, d’assimilation, de mélange des cultures. Aujourd’hui la culture italienne a laissé une emprunte indélébile dans la culture française, que ce soit dans la langue, la cuisine, et les arts. Mais ce ne fut pas toujours sans heurts et sans préjugés.

Pour parler de cette exposition qui réunit plus de 400 pièces, nous recevons Isabelle Renard, une des commissaires.

« L’immigré italien a d’abord été perçu comme un voleur, celui qui volait le boulot des Français »

Pour finir, Christophe Da Cuhna, chargé d’antenne de Radio Campus Paris, vient nous présenter la 4ème édition de Brouillage, le festival à voir et à écouter !

Présentation : Julien Abou / Co-interview : Mahaut de Butler et Valentin Baudena / Réalisation : Rémy Dussart / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard