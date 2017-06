La Matinale – Droit de manifester et nocturnes du zoo de Paris

Le 31 mai 2017, Amnesty international publiait un rapport sur le droit de manifester intitulé : « Un droit, pas une menace » et mettait en lumière les restrictions disproportionnées qui touchent la liberté de réunion pacifique en France sous couvert de l’état d’urgence. Ce soir, nous revenons sur cette enquête, sur la réalité de terrain observée depuis plusieurs mois et sur les recommandations d’Amnesty international avec Elsa Olaizola, chargée de campagne chez Amnesty France.

En raison de l’état d’urgence, certaines manifestations ont pu être annulées et des personnes se sont vues retirer leur droit de manifester. La question est finalement de savoir si ces mesures sont efficaces pour lutter contre le terrorisme ou si elles contribuent plutôt à un déni de droits fondamentaux… Une tendance sécuritaire et des dérives qui se retrouvent dans d’autres pays Européens comme la Hongrie.

« On a eu beaucoup de témoignages de gens qui disaient « ben nous maintenant on a peur d’aller en manifestation ». » « Depuis 18 mois nous sommes sous l’état d’urgence mais l’Etat n’est pas en mesure d’expliquer en quoi c’est nécessaire.«

En deuxième partie d’émission on vous fait découvrir les nocturnes du parc zoologique de la ville de Paris. Tous les jeudis des mois de juin et juillet le parc reste ouvert jusqu’à 22 h 30 pour vous permettre d’observer les animaux à la tombée de la nuit, en famille ou pour un afterwork qui sorte de l’ordinaire. Sophie Ferreira le Morvan, directrice de ce parc niché au cœur du bois de Vincennes, est dans l’émission pour nous en parler. De nombreux spectacles, des ateliers, des quizs vous seront proposés auprès des otaries et des girafes entre autres !

« On a sélectionné les animaux qui ont une activité nocturne exprès et le fait de les laisser un peu plus tard la nuit peut constituer chez certains animaux un enrichissement.« « Tout notre propos aujourd’hui en tant que parc zoo n’est pas seulement d’être un lieu de loisir … ms d’être bien un lieu d’éducation et de sensibilisation à la biodiversité.«

Côté reportage, Tom vous emmène en balade au salon d’été Cracki à la Villette et Alban vous concocte une chronique sportive.

