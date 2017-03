La Matinale – Le droit de choisir et Game

Au coeur d’un débat éthique de grande ampleur dont la visibilité dans l’espace public s’est accrue en raison des revendications de la Manif pour Tous en 2013, la PMA (Procréation Médicalement Assistée) pose surtout des questions juridiques très complexes et précises. Pour en parler avec nous ce soir, Réné Frydman, gynécologue obstétricien aux hôpitaux de Paris, et l’un des pères du premier « bébé-éprouvette », Amandine, en 1982. Quelques mois après la sortie de son livre, Le droit de choisir, rédigé en écho au manifeste signé par 200 médecins en faveur d’une avancée des droits dans la PMA et publié en Mars 2016 dans Le Monde, il évoque à la fois les avancées médicales dont cette pratique a bénéficié depuis les années 1970, mais également, et surtout, l’ensemble des questionnements juridiques, éthiques et sociopolitiques que la pratique met en branle. Affirmant avoir accompagné plusieurs femmes dans leur démarche à l’étranger, faute d’une législation et de moyens suffisants en France, René Frydman pointe notamment du doigt l’interdiction de certains tests génétiques sur l’embryon. Il milite également pour le don d’ovocytes, encore trop peu fréquent dans notre pays, et souhaite rediscuter le droit à l’anonymat sur le don de sperme. A l’approche de la Présidentielle, il l’affirme donc avec force : c’est désormais aux politiques de se saisir du débat et du sujet, pour définitivement faire avancer la France sur une question sur laquelle la France a pris, par rapport à d’autres pays d’Europe, des années considérables de médecine.

« On se retrouve comme des agents de la circulation en blouse blanche, à envoyer les femmes ailleurs, dans d’autres pays. »

En seconde partie d’émission, direction la fondation EDF où se trouve depuis le 1er mars et jusqu’au 27 Août l’exposition Game, consacrée aux différentes formes de jeux vidéos. Nous recevons le journaliste Jean Zeid , commissaire de l’exposition. Il nous racontera la naissance de ce projet et son rôle de commissaire. On parlera avec lui de l’évolution des jeux vidéos, de leur histoire, complexe et plurielle. Ceux-ci ont connu récemment une grande évolution, notamment grâce à YouTube, à la réalité virtuelle et au développement du jeu indépendant, ce que raconte l’exposition. De nouvelles pratiques qui attirent un public de plus en plus vaste.

» Le but de cette exposition, c’est de ce demander ce que sont les jeux vidéos aujourd’hui »

Côté reportage, Dounia s’est rendue à l’exposition aéroports/ville-monde à la Gaîté Lyrique. Enfin Anna nous parlera du film Moonlight, primé meilleur film au Oscars.

