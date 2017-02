La Matinale – Délit de solidarité et Nuit debout

Au programme de la Matinale de 19h ce soir, le délit de solidarité. Une anomalie pénale née d’un article de loi destiné à lutter contre le trafic d’être humain et qui est aujourd’hui appliqué injustement à ceux qui viennent en aide aux migrants. Patrick Henriot, du Gisti, est avec nous en plateau pour nous expliquer l’évolution de ce délit de solidarité, et revenir sur l’actualité de Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni, actuellement poursuivis pour être venus en aide à des migrants.

En deuxième partie d’émission, Francis Azevedo, photographe, et Cassien Labesse et Quentin Margne, viennent nous présenter leur livre « Nuit Debout, Lumière d’une longue nuit de mars ». Il était à Nuit debout du début à la fin et s’apprête à publier un livre qui recueille ses photos de la place de la République pendant le mois de mars 2016. Portraits de gens, clichés de personnes en action, de débordements et des forces de l’ordre, sont accompagnés de textes écrits par des personnes qui sont impliqués tout au long de Nuit debout. Un livre qui sera publié par MKF éditions et pour lequel vous pouvez faire un don

« C’est vraiment une France qu’on voit dans ce livre, et quelle meilleure personne qu’une personne qui n’est pas français pour nous le montrer? »

Côté chroniques, Pitoum nous parle d’un concept passionnant, le biais de compréhension, et François évoque les personnalités multiples d’Emmanuel Macron.

Présentation: Erwan Duchateau / Co-interviews: Gabrielle Bayer et Tessa Robinson / Chroniques: François Piereti et Pitoum / Réalisation: Tiffany Battistel / Web: Erwan Duchateau / Coordination: Marion Guichaoua et Elsa Landard