La Matinale de 19h- Règles Elémentaires & ATD Quart Monde// 09.10

En première partie de l’émission, la présidente de l’association Règles Élémentaires Tara Heuzé nous raconte l’histoire de son association, la première en France à pallier aux difficultés quotidiennes des femmes sans-abri. Elle nous explique comment l’association est parvenue à fournir, en moins de deux ans, à plus de 10 000 femmes sans-abri et mal logées, des produits d’hygiène intime. À l’heure actuelle, plus de 60 collectes ont été organisées dans toute la France.

« Les pays anglo-saxons s’occupaient de la question de l’hygiène intime des femmes sans-abri depuis très longtemps »

En deuxième partie, la représentante d’ATD Quart Monde Hélène Pinazo nous présente le Village des Initiatives qui se tiendra Place de la République les 14 et 15 octobre prochains. Elle revient pour nous sur les thèmes des conférences qui y auront lieu et présente les intervenants qui se relaieront tout ce week-end. C’est également pour elle l’occasion de retracer l’histoire du mouvement ATD Quart-Monde et ses nombreux domaines d’action.

« ATD Quart Monde a des volontaires permanents. Ils ont une action de présence dans les quartiers. Ils comprennent le contexte de grande pauvreté. »

Côté chroniques, Marthe nous raconte sa Nuit Blanche et Dorian célèbre l’anniversaire de Vladimir Poutine par les mots d’une de ses plus grandes opposantes politiques.

