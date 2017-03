La Matinale de 19h – L’université du XXIème siècle & Détruire

Au programme de ce soir, construction de l’université au du XXème siècle et destruction avec la pièce Détruire au théâtre de Vitry.

A 40 jours de la campagne présidentielle, recentrons nous sur l’enseignement supérieur avecSon ouvrage a pour contexte temporel sa période de mandat en tant que présidente de l’université Paris 8 de 2012 à 2016. Les thèmes abordés sont notamment le regroupement des universités amorcé par la Loi Pécresse et par la Loi Furaso par le biais d’un phénomène de rapprochement avec l’université Paris 10 Nanterre. Danielle Tartakowsky , bien qu’opposante farouche à ces deux projets de lois, a dû mettre ces mesures en place dans le cadre de son mandat.

On découvre ainsi l’histoire de l’Université Vincennes Saint Denis et surtout son esprit. Il s’agissait à l’origine d’un centre expérimental au sortir de la loi Faure en 1969. A l’époque, le phénomène de massification scolaire n’avait pas atteint l’université et l’on avait affaire à une majorité d’étudiants avec une profession venant pour un intérêt intellectuel. Cette fac éminemment inventive et créative s’est donc renouvelée et s’est ouverte à l’innovation, à des initiatives telles que le projet de clinique juridique afin de construire l’université du futur, implantée dans un territoire et créatrice de lien social.

Curieux d’en savoir plus sur la construction de l’université au XXIème siècle ? Danielle Tartakowsky donnera une conférence le 30 mars 2017 à l’université Paris 8 à ce sujet.

» Si je devais choisir un mot pour résumer mon livre cela serait « la contradiction », qui est d’ailleurs un élément moteur ».

En deuxième partie d’émission, nous faisons machine arrière et nous décidons de détruire avec Jean-Luc Vincent, metteur en scène de la pièce du même nom, adaptation théâtrale du texte et du film de Marguerite Duras intitulés Détruire, dit-elle. La pièce est jouée dans un décor épuré voire figuratif, suggérant un hôtel et le parc qui l’entoure grâce à un judicieux travail de sons et lumière, dans lequel deux hommes et deux femmes se rencontrent.

L’action s’inspire donc du roman dialogué écrit en 1969, peu après les événements de mai 68, et suggère la possibilité de repartir de zéro par la destruction. Pour ce faire, Jean-Luc Vincent a souhaité se montrer créatif et ouvert en intégrant dans son casting des acteurs et danseurs tels qu’Isabelle Catalan afin de donner une dimension nouvelle à cette oeuvre.

La pièce sera à jouée le 21 mars théâtre de Vanves.

Côté chronique, Clémence nous revient comme chaque mardi pour nous livrer les bons plans et astuces de l’actualité universitaire, et pour adoucir nos mœurs, Quentin nous propose une chronique musicale inspirée de la FRAICHE LIST concoctée avec amour par les programmateurs de radio campus paris. Doux mélanges de synthétiseurs avec NIT – FRÉQUENTATIONS MODULANTES ; sonorités américaines et jazzy avec KID FRANCESCOLI – BAD GIRLS, sensualité et douceur avec KID FRANCESCOLI – LES VITRINES ​​et soul and jazz avec ISAC DELUSION – CAJUN.