La Matinale de 19h – Les limites de l’alcool & Mad Jacques

Les beaux jours reviennent, et les verres en terrasse et bonne compagnie également. Souvenez-vous néanmoins que l’alcool est à consommer avec modération. A ce sujet, La Matinale reçoit ce soir Mickael Naassila, chercheur à l’Université d’Amiens et auteur du livre Alcool, plaisir ou souffrance ?. A travers celui-ci, l’auteur apporte à chacun les outils nécessaires pour évaluer son rapport à l’alcool et, le cas échéant, pour (re)prendre le contrôle de sa propre consommation. Il permettra également de guider ceux qui ont besoin de l’être, et de conseiller leur entourage quant au meilleur comportement à adopter.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur la Mad Jacques. Maelle Tardivel et Vincent Drye sont avec nous pour nous présenter l’évènement, ayant lieu le 10 et 11 juin prochains, dans une destination encore tenue secrète. Mais qu’est-ce que la Mad Jacques? La Mad Jacques est une course en stop géante et un festival de l’aventure, réunissant près de 1500 personnes au départ de Paris, Lyon et Nantes. La course a lieu le samedi. La destination finale est un petit village dont le nom est gardé secret jusqu’au moment du départ. Le but est de s’y rendre le plus vite possible en équipe de 2. Seul moyen de transport autorisé : le stop. Une course géante et un festival qui vous emmène à l’aventure !

Côté chroniques, François glose des lacunes géographiques de Donald Trump et Pitoum nous parle des financements des partis politiques.

Présentation : Erwan Duchateau / Co-interview : Gabrielle Bayer et Tessa Robinson / Chronique : Pitoum et François Pieretti / Réalisation : Julien Abou / Web : Gabrielle Bayer / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard