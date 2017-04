La Matinale – Les colibris & Some use for your broken clay pots

Ce soir on reçoit Anne-Laure Charrier, en charge du projet « la fabrique des colibris« , pour parler de ce mouvement qui ne cesse de prendre de l’ampleur et mène campagne pour un monde meilleur à l’occasion de l’élection présidentielle. Les colibris c’est une plateforme de mise en lien qui rassemble plus de 250 000 sympathisants qui souhaitent s’investir autour de projets pour les faire devenir réalité. Le réseau est présent partout en France, dans quelques DOM TOM et commence à se développer en Belgique et en Suisse.

Les colibris ont lancé en janvier « un appel au monde de demain » qui aurait d’ores et déjà recueilli quelques 100 000 signatures. Le mouvement se veut indépendant de tout courant politique et ne veut pas influencer le vote des citoyens mais plutôt des amener à réfléchir au monde qu’ils souhaitent habiter et aux moyens concrets de le faire advenir.

» Il existe un autre projet de société qu’on peut imaginer et mettre en oeuvre ensemble. »

En deuxième partie, on reste dans le champs politique avec l’artiste Christophe Meierhans qui nous présente sa pièce-expérience Some use for your broken clay pots, du bon usage de la démocratie. Entouré de juristes et de politologues, il a travaillé 2 ans à la rédaction d’une nouvelle constitution qui dessine les contours d’une démocratie sans élection dont il débat avec les spectateurs.

C’est du 20 au 28 avril au Nouveau théâtre de Montreuil.

Enfin, Martin nous emmène à la rencontre des initiateurs du 1er tour social, un mouvement populaire qui invite les citoyens à se mobiliser autour des revendications sociales à l’approche des élections présidentielles et Clémence vous donne tous les bons plans de l’actu universitaire à ne pas manquer.

Présentation: Alban Barthélemy / Co-interviews : Anna Péan & Marion Guichaoua / Reportage : Martin Bodredo / Chroniques : Clémence Pesnot / Réalisation : Mikel Perez / Web : La Rédaction / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua