La Matinale – Baisse APL & Caravane des Discriminations // 10.10

Ce soir, la Matinale reçoit Jean-Baptiste Eyraud, président de l’association Droit Au Logement (DAL), pour discuter de la baisse de l’aide personnalisée au logement (APL). A notre micro, il revient sur les conséquences possibles de cette baisse pour les étudiants et les bailleurs sociaux, qui pourrait provoquer à terme une détérioration et la baisse du nombre de logements sociaux en France. Le DAL, qui lutte contre le mal logement des personnes les plus précaires depuis bientôt 27 ans, entend encourager tous les locataires à se mobiliser pour défendre leurs droits, samedi 14 octobre.

« 1,5 milliards en moins pour les bailleurs sociaux, ça veut dire qu’ils vont moins bien entretenir les logements, moins les réhabiliter, et finalement construire moins de logements sociaux. »

En deuxième partie de Matinale, Jean-Michel Taliercio, de l’association Dans le Genre Egales, nous présente leur initiative, la Caravane des Discriminations. Installée devant l’Hotel de ville Montreuil à compter du 12 octobre pour trois jours, cette Caravane a pour vocation de provoquer et d’accueillir des échanges autour de toutes les formes de discriminations, en présence d’ethnologues, de juristes, mais aussi sous forme de jeux pour toute la famille. Une information juridique sur les moyens de lutte contre les discriminations sera notamment proposée !

« On aborde le sujet de l’égalité par plusieurs biais : l’ethnologie, l’analyse de la publicité. On travaille aussi sur le cyber-sexisme. »

Côté chroniques, Jacques nous résumé l’actu étudiante de la semaine !

Présentation : Pitoum / Co-interviews : Dario Moreal et Philipp Fischer / Chroniques : Jacques Bouillié / Web : Dario Moreal / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard