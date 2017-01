La Matinale – Appareiller et l’Altruisme efficace

Ce soir dans la Matinale, on reçoit Marc Partouche, directeur de l’Ecole nationale des Arts décoratifs, et Jeanne Held, élève de ladite école et artiste qui expose une de ses œuvres en ce moment au Palais de Tokyo, dans le cadre de l’exposition Appareiller. A l’occasion de son 250ème anniversaire, L’EnsAD l’école présente, du 11 au 15 janvier 2017 au Palais de Tokyo une nouvelle génération d’artistes.

Nous traiterons de la tenue de l’exposition et de ses objectifs et de l’oeuvre de Jeanne Held « Etranger, une lumière noire et verte« , directement inspiré du livre d’Albert Camus « L’Etranger« . A partir d’extraits du livre, l’artiste nous offre un travail sur la diversité de la perception.

« Appareiller, c’est comment adjoindre des objets entre eux, mais c’est aussi à la fois l’arrivée et le départ d’un bateau. »

Dans la deuxième partie, on se demande comment sauver le monde avec Olivier Bertrand et Laura Green, respectivement président et secrétaire générale d’ Altruisme Efficace France. En relation avec les politiques et les universités, l’idée est d’encourager les individus de faire une action efficace pour des causes qui vont de la maltraitance animale à l’écologie, en passant par l’éducation. L’association recommande différentes associations considérées comme efficaces pour telle ou telle cause, tout en laissant le choix final au donateur.

Si l’altruisme efficace vous intéresse, rendez-vous à tous les jeudis (ou presque) pour les meet-ups de l’association. Les dates sont régulièrement communiquées sur leur page Facebook.

« C’est important quand on oriente ses dons de ne pas les orienter vers ce qui est le plus intuitif. »

Côté reportage, Dounia nous emmène à la rencontre des fondateurs du Nouveau Souffle, un parti politique centré sur la jeunesse né à sciences Po cet été.

Programmation musicale :

« The point of no return », de Jan Rimer

« Incognito » par les Red Axes et C.A.R.

« Tombouctou » d’Inna modja.

Présentation : Béatrix Moreau / Co-interview : Valentin Baudena et Julien Abou / Réalisation :Rémy Dussart / Reportage : Dounia Mahieddine / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.